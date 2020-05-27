Частный психотерапевт
Михаил Златкин — психоаналитический психотерапевт. Готов помочь тем, кому необходимы консультации психотерапевта в Москве, а также работаю онлайн из любой точки мира.
Член Международной ассоциации психотерапевтов ISTFP.
Магистр психологии, выпускник Высшей школы экономики по специализации «Психоанализ и психоаналитическая психотерапия».
Моё предложение
Помощь в разрешении следующих психологических затруднений:
- панические атаки;
- личностные расстройства;
- чувство тревоги;
- страхи и фобии;
- неврозы и сопутствующие проявления;
- проблемы со сном;
- расстройства пищевого поведения — анорексия, булимия;
- депрессии;
- семейные сложности;
- конфликты, сложности с карьерным ростом;
- профессиональное выгорание.
Я работаю с разнообразными случаями, среди которых каждый уникален.
Моя помощь клиенту в первую очередь строится на глубоком чувстве эмпатии.
В результате это позволяет понять трудности человека и успешно их проработать.
Каждому из пришедших ко мне я стараюсь помочь, искренне сопереживаю и стараюсь достичь ощутимого результата, справляясь с его проблемами.
В моей работе важен принцип, эквивалентный физическому принципу Гейзенберга: наблюдая что-то, человек становится частью этого наблюдаемого. Это значит, что при работе с клиентом я как-будто вместе с ним нахожусь в его ситуации. Такой подход позволяет мне лучше понять, что именно вас беспокоит и как от этого избавиться.
Консультации психотерапевта
Оказываю помощь психотерапевта в Москве, однако, помимо столицы могу проводить консультации психотерапевта по Скайпу, Zoom или WhatsApp из любой точки мира.
Провожу структурное интервью, в случае необходимости использую тематический апперцептивный тест.
Консультируюсь по сложным вопросам с ведущими специалистами России и мира – психологами, психотерапевтами и психоаналитиками.
В моей работе существует несколько особенностей, о которых стоит знать тем, кто прежде не имел дела с психотерапевтами.
- Психотерапевт не психиатр. Главная задача специалиста моего профиля – использование методов психологии, а не назначение медикаментов. В частности, я помогаю человеку проработать его проблемы, понять их и избавиться от них. Успешное взаимодействие подразумевает, что человек не просто осознал, в чем лежит корень его сложностей, но и свел их проявления к минимуму либо избавился вообще.
- Прием психотерапевта и все, что происходило во время работы, – информация полностью конфиденциальная. Личные сведения о вас не будут вынесены за пределы моего кабинета.
- Даже при наличии серьезных ментальных заболеваний психолог-зачастую необходимый специалист, который поможет понять, что стало причиной развития психологических затруднений.
Если вам нужна помощь, свяжитесь со мной с помощью контактов, указанных на сайте. Я отвечу вам и сориентирую по дальнейшим действиям.
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