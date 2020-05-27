Частный психотерапевт

Михаил Златкин — психоаналитический психотерапевт. Готов помочь тем, кому необходимы консультации психотерапевта в Москве, а также работаю онлайн из любой точки мира.

Член Международной ассоциации психотерапевтов ISTFP.

Магистр психологии, выпускник Высшей школы экономики по специализации «Психоанализ и психоаналитическая психотерапия».

Моё предложение

Помощь в разрешении следующих психологических затруднений:

панические атаки;

личностные расстройства;

чувство тревоги;

страхи и фобии;

неврозы и сопутствующие проявления;

проблемы со сном;

расстройства пищевого поведения — анорексия, булимия;

депрессии;

семейные сложности;

конфликты, сложности с карьерным ростом;

профессиональное выгорание.

Я работаю с разнообразными случаями, среди которых каждый уникален.

Моя помощь клиенту в первую очередь строится на глубоком чувстве эмпатии.

В результате это позволяет понять трудности человека и успешно их проработать.

Каждому из пришедших ко мне я стараюсь помочь, искренне сопереживаю и стараюсь достичь ощутимого результата, справляясь с его проблемами.

В моей работе важен принцип, эквивалентный физическому принципу Гейзенберга: наблюдая что-то, человек становится частью этого наблюдаемого. Это значит, что при работе с клиентом я как-будто вместе с ним нахожусь в его ситуации. Такой подход позволяет мне лучше понять, что именно вас беспокоит и как от этого избавиться.

Консультации психотерапевта

Оказываю помощь психотерапевта в Москве, однако, помимо столицы могу проводить консультации психотерапевта по Скайпу, Zoom или WhatsApp из любой точки мира.

Провожу структурное интервью, в случае необходимости использую тематический апперцептивный тест.

Консультируюсь по сложным вопросам с ведущими специалистами России и мира – психологами, психотерапевтами и психоаналитиками.

В моей работе существует несколько особенностей, о которых стоит знать тем, кто прежде не имел дела с психотерапевтами.

Психотерапевт не психиатр. Главная задача специалиста моего профиля – использование методов психологии, а не назначение медикаментов. В частности, я помогаю человеку проработать его проблемы, понять их и избавиться от них. Успешное взаимодействие подразумевает, что человек не просто осознал, в чем лежит корень его сложностей, но и свел их проявления к минимуму либо избавился вообще.

Прием психотерапевта и все, что происходило во время работы, – информация полностью конфиденциальная. Личные сведения о вас не будут вынесены за пределы моего кабинета.

Даже при наличии серьезных ментальных заболеваний психолог-зачастую необходимый специалист, который поможет понять, что стало причиной развития психологических затруднений.

Если вам нужна помощь, свяжитесь со мной с помощью контактов, указанных на сайте. Я отвечу вам и сориентирую по дальнейшим действиям.

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